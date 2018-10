12 ottobre 2018- 16:47 Governo: Mulè, ascoltare sagge parole Casellati

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "I rilievi oramai quotidiani sulle scelte per il futuro dell’Italia che giungono da autorità indipendenti nazionali e internazionali e le reazioni scomposte che anche oggi arrivano dal governo dimostrano quanto saggio sia il monito lanciato dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: 'Attenzione, le parole sono come pietre che possono orientare persino l’andamento dei mercati'". Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia."L’auspicio del presidente Casellati, condiviso dal presidente della Bce Mario Draghi, si scontra però -aggiunge l'esponente azzurro- con l’arroganza di un governo che fonda la sua azione nell’indicare come nemico chiunque osi criticare il suo operato. Non è così che si fa il bene del Paese: in questo modo si condanna l'Italia all'isolamento senza alcuna prospettiva di benessere".