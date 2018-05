7 maggio 2018- 12:24 Governo: Mulè, escludo accordo Lega-M5S senza Fi

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "E' uno scenario che non mi risulta e che escluderei perché la posizione del centrodestra unito è la stessa da due mesi; la coalizione non si divide e non accetterà che una parte importante e fondamentale della stessa coalizione venga estromessa in una qualsiasi forma di governo". Lo dice Giorgio Mulè di Fi a Radio 1 a proposito di un esecutivo Lega-M5S senza Forza Italia. "Non solo non esiste questa ipotesi – ribadisce Mulè - ma non è stata nemmeno valutata al vertice di ieri sera. L’Unica garanzia è quella di essere leali con i nostri elettori". E sulla possibilità che la Lega possa uscire dalla coalizione: "C’è uno scarto tra ciò che si legge sui giornali e la realtà. Salvini non solo non è intenzionato a rompere il contratto ma a me risulta esattamente il contrario. I giornali devono andare in tipografia. Ieri sera i giornalisti erano scatenati perché dovevano consegnare i pezzi".