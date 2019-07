24 luglio 2019- 12:28 Governo: Musumeci, 'a Genova ponte in pochi mesi, viadotto Imera lettera morta'

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Nel mese entrante, secondo gli accordi, si dovrebbe tenere l'inaugurazione del viadotto Imera, crollato nell’aprile 2015: Ebbene, vi annuncio che non ce n’è assolutamente previsioni, segno che quell’opera rimane lettera morta". Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte."Non si capisce perché un ponte a Genova venga ricostruito nell’arco di pochi mesi, mentre in Sicilia si attende che passino anche 5 anni... Non abbiamo capito perché", conclude il presidente della Regione.