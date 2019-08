23 agosto 2019- 20:22 Governo: Musumeci, 'per il bene dell'Italia spero non ci sia un ritorno Lega-M5S'

Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - “L’ho detto nelle ultime settimane e lo ripeto: per il bene dell’Italia e del Sud in particolare mi auguro che non ci sia un ritorno di un governo Lega/M5S. Auspico, invece, che si torni presto ad un governo con tutte le forze di centrodestra, secondo lo schema che già oggi guida la maggioranza delle Regioni e dei Comuni”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “C’è in queste ore qualche cretino che ha preso uno spezzone di agenzia per creare una inutile polemica. A che livello è caduta la professione...!”, dice.