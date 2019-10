28 ottobre 2019- 19:01 Governo: nel Pd cresce partito voto, Zingaretti 'comune sentire o trarre conseguenze' (2)

(Adnkronos) - Sul tema elezioni dal Nazareno nessuno si spinge così in là. "Zingaretti ha spiegato chiaramente qual è la posizione del Pd", si puntualizza. E lo ha fatto anche Bettini, vicinissimo al segretario, che però il tema delle elezioni lo ha tirato fuori."Dobbiamo chiarire con molta pacatezza ma con altrettanto forza che il Pd sta al governo solo se si lavora per il Paese e si esprime una classe dirigente all'altezza delle responsabilità, che oggi abbiamo, riguardo alle condizioni complessive della Repubblica. Quindi o si cambia registro o saranno inevitabili le elezioni". E sottolinea: "La pazienza del più grande partito della sinistra non è infinita". E tra i dem, viste le dichiarazioni di oggi di Di Maio, si sottolinea come il capo politico M5S non possa pensare di scaricare sul governo e sull'alleanza i problemi interni ai 5 Stelle. E quelli sulla sua leadership. Una leadership che i dem non sanno quanto considerare ancora salda nel Movimento. Anche l'uscita di Di Maio sulle alleanze alle regionali viene presa con le pinze. "Noi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione formale. Noi siamo rimasti alla famosa cena tra Zingaretti e Di Maio in cui si era concordato di mettere mano alle regionali in Calabria e Di Maio aveva avanzato la proposta di Pippo Callipo come candidato presidente. Noi siamo fermi a quella conversazione".