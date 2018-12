5 dicembre 2018- 16:41 Governo: niente cdm oggi, possibile domani

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Non si riunisce oggi, come atteso, il Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto avere all'ordine del giorno, secondo quanto annunciato dallo stesso premier Giuseppe Conte, il ddl delega sulla semplificazione della P.A. e il ddl delega sulla disabilità. La seduta, spiegano fonti di governo, dovrebbe essere convocata per domani.