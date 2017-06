GOVERNO: OK CDM A STATO EMERGENZA PER PUGLIA, BASILICATA E MOLISE

16 giugno 2017- 21:56

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato le seguenti dichiarazioni dello stato di emergenza, come si legge nella nota del Cdm, "nel territorio della Regione Puglia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017; nel territorio della Regione Basilicata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017; nel territorio della Regione Molise, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di gennaio 2017".Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato le seguenti proroghe dello stato di emergenza "nel territorio delle province di Imperia e di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 24 e 25 novembre 2016; nel territorio delle province di Cuneo e di Torino, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23 e 24 novembre 2016, e nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria ed Asti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016".