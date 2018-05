9 maggio 2018- 19:22 Governo: opposizione a destre e congresso, Pd si prepara/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Comunque, prima di aprire le danze sullo scontro interno, il Pd è in attesa di sapere, innanzitutto, se ci sarà il governo Lega-M5S. Un governo al quale "faremo un'opposizione responsabile ma a tutto campo", ha detto il capogruppo Pd, Andrea Marcucci, oggi alla riunione del gruppo al Senato. E alla Camera il presidente dei deputati dem, Graziano Delrio: "Prepariamoci a un governo delle destre, un pericolo per l'Italia -ha detto alla riunione del gruppo- il Pd dovrà fare un'opposizione ferma e intelligente"."Io -ha detto il reggente Martina- sono molto preoccupato per il rischio di una deriva estremista nel governo del Paese. Si affacciano ipotesi di accordi di potere last minute, senza una vera condivisione delle scelte e con il rischio per il Paese di pagare a caro prezzo tutto questo. E' chiaro che il Pd è radicalmente alternativo a questo brutto spettacolo". Uno 'spettacolo' per cui, ricorda Gianni Cuperlo, qualcuno nel Pd ha fatto il tifo: "Sembra possa nascere un governo Lega-5Stelle col benestare di Forza Italia. Staremo all'opposizione. Solo una nota. Chi per settimane, anche dalle nostre fila, ha sottovalutato questo esito sino ad auspicarlo dovrebbe farsi più di qualche domanda. Ora costruire l'alternativa. Da sinistra".