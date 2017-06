GOVERNO: ORFINI, MDP HA FATTO SCISSIONE SU BUGIA STABILITà

22 giugno 2017- 13:39

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Hanno fatto una scissione in nome della stabilità del governo e poi dal giorno dopo hanno iniziato a metterla in discussione. Hanno fatto la scissione su una bugia. Sarà per questo che ha avuto così poco successo...". Lo dice a proposito di Mdp il presidente del Pd, Matteo Orfini, parlando con i cronisti alla Camera.