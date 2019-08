24 agosto 2019- 14:07 Governo: Orlando, 'così complicato, serve confronto serio senza furbizie'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato..... Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un governo al Paese". Lo scrive Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, su twitter.