21 agosto 2019- 13:38 Governo: Orsini, 'economia centrale, partiti consultino corpi intermedi'

Milano, 21 ago. (AdnKronos) - In vista della formazione del nuovo governo e delle sue priorità economiche "una consultazione con i corpi intermedi, dopo la pretesa della disintermediazione, è importantissima. L'economia deve essere uno dei punti centrali del prossimo governo, anche perché la prossima manovra impatterà molto sull'economia". Lo afferma Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, contattato dall'Adnkronos. "Ci vorranno probabilmente alcune settimane o un mese per formare un governo e spero che in questo periodo le forze politiche ci convochino per indicare i punti per dare slancio e forza all'economia del Paese", sottolinea Orsini. "E' fondamentale coinvolgere Confindustria e le altre associazioni, è un passaggio obbligato".