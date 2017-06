**GOVERNO: PADOAN, NON SO TEMPI LEGISLATURA MA CONTINUEREMO RIFORME**

13 giugno 2017- 13:00

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Siamo a fine legislatura, non so quanto ancora vivrà" ma "il governo continua a perseguire le riforme e continuerà a farlo nella consapevolezza che la prossima legislatura dovra' occuparsi del lascito di contare sulla solidità della finanza e occuparsi di spingere in avanti le potenzialità del paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan all'assemblea Assonime, aggiungendo: "possiamo sperare in una crescita più elevata", una crescita che dovrà basarsi "su innovazione, lavoro e inclusione".