13 novembre 2018- 19:05 Governo: Parrini, perquisizioni a chi dissente, clima inquietante

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Sabato scorso migliaia di persone sono state fermate ai caselli autostradali alle porte di Roma mentre stavano recandosi ad una manifestazione antirazzista, convocata all'indomani dell'approvazione da parte del Senato del decreto cosiddetto 'Salvini'. Sono state sottoposte a perquisizioni e a controlli che sono parsi immotivati, arbitrari e sproporzionati". Lo ha detto il senatore Dario Parrini, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionali, prendendo la parola in aula. "Ieri una signora che ha contestato verbalmente il ministro degli Interni è stata affrontata da agenti di polizia in borghese, trattenuta e infine condotta in commissariato e denunciata perché non avrebbe esibito i documenti che le erano stati richiesti. Crediamo che siano fatti indicativi di un clima che non vogliamo prosegua, episodi immotivati e in contrasto con la nostra Costituzione, che non possono passare sotto silenzio"."Su questi fatti - ha proseguito Parrini - noi abbiamo presentato interrogazioni in Senato e alla Camera. Chiediamo chiarimenti al governo perché proviamo molta inquietudine per i fatti che sono avvenuti, indicativi di un clima che viene ispirato. In democrazia il diritto di manifestare il proprio dissenso e il diritto di contestare chi si trova ad esercitare responsabilità di governo e il diritto di non essere sottoposti a immotivati controlli o di essere condotti in commissariato se lo si fa, sono diritti che non possono essere limitati o sottoposti a coercizione".