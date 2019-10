22 ottobre 2019- 11:30 Governo: Patuanelli, 'impegno forte per risultati duraturi, no slogan'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Risultati duraturi si ottengono solo con il forte impegno: questo è il messaggio principale da portare avanti in un momento storico in cui il 'tutto e subito' sembra il dogma inconfutabile, un momento storico in cui la forza degli slogan e della propaganda prende spesso il sopravvento sul pensiero e sulla dedizione quotidiana". Così il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nel suo discorso alla cerimonia per la consegna delle insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale.