20 aprile 2018- 18:57 Governo: pausa due giorni Mattarella, per lunedì avanza esplorazione Fico/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Come detto i due giorni che Mattarella ha deciso di attendere non rappresentano una tattica dilatoria fine a se stessa. Infatti, il Capo dello Stato lunedì compirà le sue scelte, anche in base agli eventi che matureranno in queste 48 ore.Assai improbabile, allo stato attuale, che possa arrivare una chiamata per Salvini, nonostante l'insistente autocandidatura avanzata da ieri. La sua volontà di non dividere il centrodestra e al tempo stesso l'impossibilità che emerge di un'intesa con M5S, anche alla luce delle affermazioni di Berlusconi e delle successive reazioni dopo la sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, rendono molto lontana questa prospettiva. E se il leader della Lega si dichiarasse pronto a tentare un accordo a due con Di Maio, difficilmente potrebbe comunque rivendicare la guida del governo come leader dello schieramento più votato, che in un'alleanza del genere sarebbe M5S.