20 aprile 2018- 18:57 Governo: pausa due giorni Mattarella, per lunedì avanza esplorazione Fico/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Nè, per ora, sembrano esistere i presupposti per un incarico o un pre-incarico al leader M5S. A meno che nei prossimi due giorni non arrivino segnali talmente forti e dichiarati, tali da creare le premesse per la stipula di quel contratto proposto sia alla Lega che al Pd.Ecco perchè, ad oggi, lo scenario più probabile prevede per lunedì un nuovo mandato esplorativo, stavolta al presidente della Camera, Roberto Fico. Potrebbe avere anche in questo caso un perimetro definito, per verificare l'ipotesi di alleanze predefinite, in primis tra Cinquestelle e Pd. Oppure avere una libertà maggiore di movimento rispetto a quella indicata alla collega del Senato.Di sicuro Mattarella continuerà a muoversi cercando di verificare la praticabilità di tutte le ipotesi formulate dai partiti durante le consultazioni al Quirinale e nel dibattito politico di queste settimane. Con pazienza, ma evitando lungaggini che potrebbero risultare deleterie di fronte agli impegni che attendono il Paese.