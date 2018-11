24 novembre 2018- 14:10 Governo: P.Chigi, portavoce ministri autonomi, da Casalino solo supporto

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Ribadiamo che la comunicazione dei ministri passa attraverso i rispettivi portavoce, che hanno in questo totale autonomia. In qualità di portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino si coordina con loro e l’ufficio stampa di Palazzo Chigi fornisce supporto, smistando le richieste di interviste". E' quanto si precisa in una nota di P.Chigi, riguardo ad alcune indiscrezioni di stampa circa presunti 'paletti' posti da Casalino alle interviste dei ministri.