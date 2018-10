11 ottobre 2018- 19:27 Governo: Pd attacca su collaboratore Di Maio, vicepremier intervenga

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Il Pd va all'attacco sulla vicenda che coinvolge un collaboratore di Luigi Di Maio per aluni post omofobi e sessisti pubblicati sul profilo twitter. Si tratta di Marco Esposito, recentemente nominato da Di Maio, vice capo ldell'ufficio legislativo del Mise. "Tweet omofobi e indecorosi del tutto inopportuni per chi ricopre una carica istituzionale", è la denuncia di Emanuele Fiano che ha pubblicato gli screenshot di una lunga serie di post di Esposito. "Il vicecapo del legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato tweet indecorosi e offensivi - scrive Fiano su twitter- ci chiediamo quanto il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio attenderà ancora per prendere provvedimenti". Ed ancora Maria Elena Boschi, ex-sottosegretario con delega alle Pari Opportunità: "Caro Di Maio non hai niente da dire sul tuo caro amico e collaboratore Enrico Esposito che offende in modo ignobile donne e omosessuali? Altro che pari opportunità, qui manca anche il rispetto umano. Chi dice cose simili non è degno di lavorare per il governo italiano. #vergogna".