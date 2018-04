18 aprile 2018- 20:25 Governo: Pd si prepara a entrare in gioco, renziani 'no a M5S' (2)

(AdnKronos) - Al momento, comunque, i renziani continuano a ribadire il no ai 5 Stelle. Dice Ettore Rosato: con i 5 Stelle "non c'è nessun disgelo perchè non c'è un'apertura, noi siamo obbligati dalla Costituzione a un confronto con chi riceverà un incarico, chiunque sia ci parleremo e porteremo i nostri punti programmatici, siamo interessati a che questo paese abbia un governo e disinteressati che sia un governo Lega-Cinquestelle".Nè quella di ieri di Maurizio Martina va letta come un'apertura al M5S ma "ha lanciato i punti presentati al Quirinale e contenuti nel nostro programma", "siamo pronti a pedalare ma il problema è che prima di tutti devono pedalare quelli che dicono di aver vinto le elezioni. Certo noi non siamo fermi". E Rosato in serata puntualizza anche che "da parte del Pd non esiste alcun accordo con Berlusconi" riferendosi alle parole del leader di Fi che lasciando le consultazioni con la presidente Casellati ha detto 'noi abbiamo una nostra idea...'. Possibile allusione a un asse privilegiato con i dem. "Non esiste", sottolinea il vicepresidente della Camera.