22 maggio 2019- 20:11 Governo: per decreto famiglia prende quota ipotesi ddl

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Prende quota, in queste ore, l'ipotesi che il decreto sulla famiglia, scritto e sponsorizzato dal vicepremier Luigi Di Maio, possa trasformarsi in un disegno di legge, intraprendendo la via parlamentare. Questa possibilità, che col trascorrere delle ore sta trasformandosi in una certezza, sarebbe legata alla mancanza dei caratteri 'di necessità e urgenza' previsti per i decreti.