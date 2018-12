23 dicembre 2018- 11:56 Governo: Pizzarotti, Di Maio? Se vai su balcone e poi resta povertà devi dimetterti

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Hanno parlato di 17 miliardi di euro per fare la manovra, sapevano già dove tagliare per fare il reddito e poi invece i soldi sono stati sforbiciati: quindi o ridurranno la platea o la cifra da destinare sarà molto più bassa. Se sali su un balcone per dire che hai abolito la povertà e poi non riesci a far il reddito come avevi annunciato sei mesi prima, per me ti devi dimettere". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, rivolto a Luigi Di Maio.