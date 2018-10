10 ottobre 2018- 18:19 Governo: premier e ministri da Mattarella, Salvini senza cravatta

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Look irrituale per il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in occasione della tradizionale colazione che precede il Consiglio europeo, svoltasi oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Consiglio, Giuseppe Conte, e una delegazione del governo. Il titolare del Viminale, come accaduto durante altri appuntamenti che lo hanno visto protagonista nella giornata, non ha infatti esitato a presentarsi senza cravatta anche all'incontro con il Capo dello Stato e con i colleghi dell'esecutivo, pur indossando abito blu e camicia bianca, con giacca sbottonata. Una scelta che non è passata inosservata, anche perchè il 27 giugno scorso, sempre per una colazione prima di un Consiglio europeo, Salvini si presentò impeccabilmente in abito e cravatta rigorosamente scuri.Impossibile non ripensare al premier greco Alexis Tsipras, che decise di non indossare la cravatta fino alla conclusione del programma di salvataggio economico della Grecia. Che Salvini abbia voluto lanciare un messaggio anti-austerity?