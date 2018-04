25 aprile 2018- 19:21 Governo: pressing M5S, Colle dia più tempo a Fico, 'patto con Pd unica strada'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Col Pd, a differenza che con il Carroccio, i 5 Stelle torneranno a battere sul reddito di cittadinanza: sanno che sono in tanti gli italiani che se lo aspettano e questo sarebbe il miglior viatico per far sì che la base e i parlamentari in subbuglio mandino giù il boccone amaro di un'intesa con i dem. Oltre a modificare i provvedimenti più indigesti del governo Renzi, dal jobs act -cancellando gli elementi che hanno "generato un eccesso di precarizzazione", spiegano- alla Buona scuola, un altro 'artificio' per cancellare la 'malefatta' di un'alleanza impensabile solo fino a qualche settimana fa.Nonostante rumors interni al Movimento assicurino che il dialogo con la Lega non si sia mai interrotto, dai piani alti dei 5 Stelle trapela la chiusura totale al Carroccio nella convinzione che Salvini non mollerà mai Berlusconi. E con 338 parlamentari all'attivo, come rivendicato ieri da Di Maio post-consultazioni, i 5 Stelle non sono intenzionati a scaldare i banchi dell'opposizione.