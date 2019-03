8 marzo 2019- 10:30 Governo: Prodi, 'impossibile accordo Pd-M5S'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Lo scorso anno mi auguravo un dialogo tra Pd e M5s, sapendo benissimo che non si sarebbe potuto concludere positivamente ma che avrebbe aiutato a chiarire le posizioni. Ma oggi bisogna dire le cose come stanno: non ci si può augurare in nessun modo che il Pd possa fare un’unione con due forze parimenti divergenti con il mondo riformista come il M5S e come la Lega”. Lo dice Romano Prodi, in un'intervista al direttore de 'Il Foglio', Claudio Cerasa.