10 settembre 2019- 15:54 Governo: Quagliariello, 'trasformista per questo chiamato Giuseppi'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - “Quattordici mesi fa Conte si era presentato come il premier del cambiamento, e in effetti è stato di parola: la disinvoltura con cui ha cambiato maggioranza ritenendo di poter rimanere indifferentemente al suo posto con i verdi o con i rossi resterà negli annali della Repubblica”. Lo ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’ e membro del comitato promotore di ‘Cambiamo’, intervenendo in Aula sulla fiducia al governo. “Del resto -ha aggiunto Quagliariello- Conte aveva già dimostrato di quale livello di trasformismo fosse capace: in occasione del suo discorso di dimissioni, aveva attribuito al suo vicepremier ogni nefandezza e contemporaneamente aveva esaltato le gesta del governo di cui il vicepremier era asse portante. Di fronte a tanta mutevolezza -ha concluso Quagliariello- c’è da capire Trump che lo ha chiamato ‘Giuseppi’, al plurale...”.