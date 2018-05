9 maggio 2018- 13:44 Governo: Quirinale, in corso confronto M5s-Lega, servono 24 ore

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E' quanto riferisce una nota dell'Ufficio stampa del Quirinale.