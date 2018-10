6 ottobre 2018- 14:42 Governo: Ravetto (Fi), M5S problema per Paese, basta cultura del 'no'

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle rappresenta un problema per il Paese perché portatore di una cultura del no che è poi una cultura anti impresa, perché è di tutta evidenza che dire no alle infrastrutture è dire no alle imprese. Parliamo di una cultura che preferisce introdurre misure assistenzialistiche, soprattutto al sud, per poter controllare una parte del Paese, invece di prevedere infrastrutture utili alla crescita". Così la deputata di Forza Italia, Laura Ravetto, intervenendo a #IdeeItalia, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano."Non serve a nulla sfidare l'Europa con una manovra tutta in deficit - ha aggiunto - per fare spesa corrente assistenziale. Sarebbe stato diverso sfidarla sulle spese in conto capitale, sugli investimenti per le infrastrutture, perché bisogna occuparsi della trasformazione delle risorse in cantieri. Almeno dove ci sono già gli stanziamenti, quei soldi devono diventare cantieri e devono diventarlo subito, non con i tempi a cui ci ha abituato questo governo". E rivolgendosi "all'amico Salvini, se fosse stato con noi al governo e non con i 5 Stelle, il commissario per Genova lo avremmo nominato dopo un giorno e avremmo già rimosso le macerie. E il 15 agosto il presidente Berlusconi sarebbe stato sui cantieri con il caschetto di sicurezza in testa, in mezzo alla gente".