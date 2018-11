10 novembre 2018- 12:11 Governo: Renzi a Casalino, mi vergogno di te, non di mia nipote (2)

(AdnKronos) - "Io non strumentalizzo mia nipote. Insieme a lei -prosegue Renzi- difendo chi ha meno visibilità. E insieme a lei combatto perché i luoghi comuni squallidi che tu hai usato contro le persone con sindrome di Down siano cancellate dal dibattito pubblico di questo Paese"."Perché io non mi vergogno per niente di Maria, mia nipote. Ma mi vergogno tanto di Rocco, portavoce del Presidente del Consiglio", conclude l'ex premier.