20 ottobre 2019- 14:21 Governo: Renzi a Pd, 'facciamo ripartire progetto Ventotene'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "A Franceschini e Zingaretti dico: mettemmo 80 milioni di euro per ristrutturare a Ventotene il carcere in cui era stato scritto il manifesto per L'Europa. Volevamo fare di quel luogo una grande scuola, abbiamo scelto di andare alle radici dei nostri valori, dei nostri ideali. Quel progetto e' gia' finanziato, e' stato bloccato da chi e' venuto dopo di noi: facciamo ripartire il progetto Ventotene, facciamo di quel luogo la casa dell'Europa". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.