15 ottobre 2019- 18:36 Governo: Renzi a Salvini, 'quando si vota lo decide Costituzione'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Non è mai accaduto che ci fosse una crisi in questo modo. Salvini dice non vi vogliono far votare: quando si vota lo decide la Costituzione non il menu di un beach club a Milano Marittima". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.