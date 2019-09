19 settembre 2019- 08:54 **Governo: Renzi, 'abbiamo interesse a mandarlo avanti'**

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno.". Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di Rtl 102.5.