12 novembre 2018- 12:38 Governo: Renzi, Casalino accompagni scuse con dimissioni o è finzione

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Casalino ha deciso di andare su Raiuno, in prima serata, da Fazio, in collegamento per scusarsi con le persone con sindrome di Down. Per evitare che le scuse siano l’ennesima sceneggiata occorre un atto molto semplice: le scuse siano accompagnate dalle dimissioni. Altrimenti è l’ennesima finzione, l’ennesima simulazione". Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews.