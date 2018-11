8 novembre 2018- 15:07 Governo: Renzi, Casalino vattene, in gioco dignità istituzioni

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Mia nipote Maria ha la sindrome di Down. Merita il rispetto delle Istituzioni, rispetto che Casalino le ha negato. E non venga a dirci che stava scherzando. La mia battaglia non è per mia nipote: la mia battaglia è per la dignità delle Istituzioni italiane. #Casalino VATTENE". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.