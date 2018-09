24 settembre 2018- 12:06 Governo: Renzi, chi non si allinea manganellato via web

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Rocco Casalino è il portavoce del premier Conte. Dopo aver già dato bella mostra di sé con giudizi razzisti sui poveri, nelle ultime ore ha minacciato in modo scurrile alcuni dirigenti pubblici. Il premier Conte – nella sua veste di portavoce del portavoce – lo ha difeso. Persino il presidente della Camera Fico si è accodato nel difendere Casalino e attaccare i giornalisti. E chi non si allinea viene massacrato sui social. Siamo al manganello via web e mi dispiace molto per chi non si accorge delle conseguenze di questo atteggiamento". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.