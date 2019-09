1 settembre 2019- 09:47 Governo: Renzi, 'con moderati aumenteremo numeri in Parlamento'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Noi in Parlamento sapremo attrarre sui contenuti i moderati di buon senso, anche per allargare la base del governo". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.