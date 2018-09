24 settembre 2018- 12:08 Governo: Renzi, Conte in tv su Padre Pio, fede non si strumentalizza fede

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Mi ha personalmente toccato un articolo che riflette sul rapporto tra fede e politica partendo dalle immagini di questi giorni. Giuseppe Conte espone la sua immagine di Padre Pio da Vespa, Luigi di Maio bacia la teca di San Gennaro, Matteo Salvini sfodera il rosario in campagna elettorale. Considero la fede un dono prezioso, il pilastro dell’esistenza. Proprio per questo non riuscirò mai a strumentalizzare una dimensione così importante della mia vita". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Non giudico gli altri. Ma penso che da Vespa si debba spiegare quanto sarà il deficit, in campagna elettorale si debbano raccontare i programmi. Magari gli italiani la pensano in modo diverso e considerano giusto questo modo di fare. Io no. E non cambio idea per prendere un voto in più. Perché c’è una dimensione personale che ha il diritto di essere lasciata fuori dalla propaganda e dalla campagna elettorale", conclude.