28 maggio 2019- 17:28 Governo: Renzi, 'crisi? Di Maio attaccato alla poltrona'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle ha perso 15 punti e questo dimostra che M5S è a rimorchio. Ci sono due alternative: o spaccano tutto e vanno a elezioni o accettano agenda Salvini". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb. "O i 5 stelle tirano fuori coraggio e dicono 'basta si va a votare perché non ci va più di stare con Salvini' e questo vuol dire che un numero consistente parlamentari grillini che domani presenta domanda per il reddito di cittadinanza... oppure restano attaccati alla poltrona e vanno avanti facendo buon viso a cattivo gioco. Non ho idea di quello che faranno ma direi che è più facile che Di Maio non molli la poltrona, sono i grandi sconfitti ma sono abbarbicati alle poltrone".