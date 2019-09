25 settembre 2019- 16:26 Governo: Renzi, 'da Italia Viva no ultimatum, no ok a misure sennò a casa'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Quali misure se non si approvano governo a casa? Nessuna. Non creiamo fibrillazioni. Posso dire qulai sono le proposte di Italia Viva ma nessuna di queste è un ultimatum. Presenteremo le nostre proposte alla Leopolda, a partire dal Family Act". Lo dice Matteo Renzi alla Stampa Estera.