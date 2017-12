GOVERNO: RENZI, DOPO VOTO NO ALLEANZA CON BERLUSCONI

10 dicembre 2017- 11:19

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "No". Intervistato da 'La Repubblica', il segretario del Pd, Matteo Renzi, risponde così sull'ipotesi di un'alleanza di governo dopo il voto con Silvio Berlusconi. "Anche perché -aggiunge- Berlusconi è bravissimo a camuffarsi. In questa campagna elettorale sembra un passante. Ma ce lo ricordiamo vero che lui è il principale responsabile di questi lustri? Che lui è mister spread? Che sta ripromettendo le stesse cose del 1994 perché non le ha mai fatte? E le uniche promesse mantenute -dall’Imu all’Irap- gliele abbiamo realizzate noi. Io non contesto ciò che Berlusconi ha fatto: contesto ciò che Berlusconi non ha fatto". Il referendum lo ha fatto risorgere. Ma avevamo detto che sarebbe accaduto, no?"