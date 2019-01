23 gennaio 2019- 11:58 Governo: Renzi, 'fa meno danni Banfi di Salvini-Di Maio'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Fa meno danni Lino Banfi all'Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee". Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Fb. "La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all'isolamento del Paese. E' quello che sta avvenendo in Italia oggi. Germania e Francia intanto si mettono insieme. Merkel e Macron, mano nella mano ad Aquisgrana, vanno avanti insieme, sanno che il futuro è fatto di collaborazione. Noi invece abbiamo Di Maio che attacca Macron e rompe una politica di settant'anni di amicizia tra noi e la Francia", ha sottolineato. "Dall'altra parte abbiamo Salvini che attacca i tedeschi che decidono di andarsene dalla missione Sophia sull'immigrazione, quella che doveva combattere gli scafisti. L'unico atto di politica estera ieri fatto dal governo è la nomina di Lino Banfi all'Unesco. Nomina discutibile. Ma certo fa meno danni Lino Banfi all'Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee".