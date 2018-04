19 aprile 2018- 20:49 Governo: Renzi insiste 'tocca a loro', Pd confida in fallimento trattativa (2)

(AdnKronos) - Renzi,da parte sua, continua a tenersi lontano dai riflettori ma nella enews fa chiaramente intendere di essere in campo e non solo oggi. L'ex-segretario ha già infatti lanciato l'appuntamento della Leopolda, con un anticipo di mesi. Si terrà a fine ottobre, titolo 'La prova del nove', in omaggio alla nona edizione. Insomma, l'ex-segretario non toglie le tende. Anzi. Intanto la minoranza dem ha chiesto che si tenga al più presto una Direzione per fare il punto sulla formazione del governo e il ruolo del Pd. "Serve un chiarimento", scrive Andrea Orlando, la cui area per prima ha chiesto di convocare la riunione. "Il Pd -argomenta Gianni Cuperlo- ha tenuto una posizione coerente. Ma ora è più utile e limpido monitorare un passaggio così difficile in una sede democratica, l'unica per altro dove oggi si esprime una collegialità". E la Direzione si farà. I renziani non dicono di no. "A nessuno si nega una Direzione...", si ironizza. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio. lo conferma: "Bene che Cuperlo e Orlando abbiano chiesto la Direzione. Mi pare una buona idea, un'idea giusta. Fa sempre bene discutere".