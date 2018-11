10 novembre 2018- 13:25 Governo: Renzi, legislatura non sarà breve, Lega-M5S temono voto

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Il tempo di questa legislatura non sarà breve, questi alle elezioni non ci vanno nemmeno se li paghiamo". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore. "Una cosa è il racconto fantasioso che secondo i sondaggi il 97% è a loro favore. Una cosa è la realtà," perchè "il consenso è volubile". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore. "Salvini non farà mai il gesto di quello che chiama il banco, perchè sa di rischiare di perdere il potere" e "per il M5s è un'esigenza politica, perchè con la storia del secondo mandato, l'80% di costoro deve trovarsi un'occupazione. E sarei curioso di sapere chi assume Toninelli...". Per questo, aggiunge Renzi, "levatevi dalla testa che si va a votare presto, e prepariamoci ad una maratona difficile". Anche perchè, conclude, anche se sono "di una incompetenza abissale", "questo Parlamento non si lascerà sfuggire l'occasione di eleggere il prossimo presidente della Repubblica".