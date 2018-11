10 novembre 2018- 14:26 Governo: Renzi, mi vergogno di Casalino e di Conte

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Casalino ha detto che io sto strumentalizzando mia nipote", "io mi vergogno di te, Casalino e di quel presidente del Consiglio che ti tiene in quel posto perchè non può mandarti via perchè è più facile che Casalino manda via Conte che Conte mandi via Casalino". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore. "Mi faccio incatenare in Parlamento su questo, per quattro anni e mezzo chiederò le vostre dimissioni, squallidi".