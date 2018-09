20 settembre 2018- 13:46 Governo: Renzi, mondo corre e Italia si sta fermando

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Sono appena rientrato da incontri e conferenze in Cina, tra Shanghai, Macao, Hong Kong. È impressionante la distanza tra la velocità del cambiamento in alcune parti del mondo e le assurde polemiche della politica italiana, sia del Governo che interne al Pd. Il mondo fuori corre, l’Italia si sta fermando". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Il mondo parla di intelligenza artificiale, l’Italia di chiusure domenicali. Il mondo fa i conti con la rivoluzione dei BigData, l’Italia mette in discussione l’obbligo di fare i vaccini. A proposito: nel pomeriggio intervengo in Aula al Senato sul Decreto Anti-Vaccini (diretta qui su Facebook). E poi vado a Porta a Porta - in onda stasera su Rai1 alle 23.30 - e cerco di chiarire perché e come dobbiamo rispondere all’immobilismo cui l’Italia è costretta da Salvini e Di Maio. Bisogna reagire e bisogna farlo a viso aperto: all’Italia serve #Altro", conclude.