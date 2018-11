12 novembre 2018- 10:40 Governo: Renzi, no Tav e no negozi domenica e reddito cittadinanza per tutti

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Di Maio torna alla carica: vuole le chiusure domenicali. No Tav, No negozi di domenica, No infrastrutture. Con le brillanti intuizioni a Cinquestelle molta gente smetterà di lavorare, non solo la domenica. E a quel punto? Reddito di cittadinanza per tutti?" Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.