8 ottobre 2018- 13:23 Governo: Renzi, non manterranno promesse, incantesimo durerà poco

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Hanno fatto una manovra economica che impaurisce i mercati, fa fuggire gli investitori e i risparmiatori, ma nonostante questo non manterranno le promesse elettorali. Reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero, Flat Tax al 15%: su questo hanno vinto le elezioni ma queste promesse, per me folli, non saranno comunque realizzate". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Insomma: sfasciano i conti, minano la credibilità e neanche mantengono le promesse. Per il momento gli italiani sembrano ancora con loro, a leggere i sondaggi, ma l’incantesimo è destinato a durare poco", conclude.