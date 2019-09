19 settembre 2019- 14:22 Governo: Renzi, 'non stacco spina, basta fake news'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "E visto che sono ripartiti con le fakenews, breve riassunto delle risposte facili. 1. Vogliono staccare la spina al Governo Conte Bis! Falso! Noi abbiamo attaccato la spina al Governo per evitare le follie di Salvini. Attaccata, non staccata come voleva chi sognava le elezioni. Per noi la legislatura finisce nel 2023: viva la stabilità!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Ed aggiunge: "Lo fanno per le poltrone. Falso! Avessimo avuto questa idea, lo avremmo fatto prima dell’assegnazione degli incarichi. E soprattutto a noi interessano le idee, non gli sgabelli". Infine: "Renzi vuole sedersi al tavolo. Falso! Io non parteciperò a nessun tavolo perché non avrò alcun ruolo formale. Si può fare politica anche senza reclamare posti al tavolo. O a tavola. Basta avere idee".