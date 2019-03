5 marzo 2019- 20:00 Governo: Renzi, 'per colpa di Salvini e Di Maio italiani pagheranno 40 mld' (2)

(AdnKronos) - "Chi ha criticato le nostre politiche economiche in passato -prosegue Renzi- dovrebbe meditare ora su due semplici verità: la prima è che le nostre politiche magari non piacevano agli editorialisti ma funzionavano. La seconda è che quelle giallo-verdi attuali sono un autentico disastro, con uno sperpero di risorse sottratte alla crescita e un debito/Pil già aumentato nel 2018 e destinato a crescere anche quest’anno. E se aumenta il debito sarà un problema per il rating. Oltre che per le future generazioni"."Morale della favola: tra previsioni sbagliate e crisi vera, gli italiani dovranno tirare fuori 40 miliardi per colpa di Salvini e Di Maio. Sarà un bagno di sangue. E come sempre pagherà la povera gente".