20 ottobre 2019- 13:22 Governo: Renzi, 'questa maggioranza ha dovere eleggere prossimo capo Stato'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Noi andremo al 2023 con questa legislatura non come dice la narrativa prevalente perché i parlamentari non vogliono andare a casa, cosa peraltro vera, ma il problema è molto più grave perché in questa legislatura scade il mandato del presidente della Repubblica. Il ruolo del presidente della Repubblica è un ruolo chiave". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda. "Oggi c'è una maggioranza in Parlamento che mette in minoranza i sovranisti, se resta questa maggioranza il prossimo presidente della Repubblica sarà espressione di forze che credono nell'Europa e che non vanno in piazza con Casapound che nega principi costituzione non è nella disponibilità di nessuno ne' del presidente del consiglio, ne' dei leader politici mettere in discussione che questa legislatura abbia il dovere istituzionale di garantire una maggioranza antisovranista proeuropeista all'elezione del presidente della Repubblica".