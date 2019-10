15 ottobre 2019- 18:50 Governo: Renzi, 'Salvini a Milano Marittima ma in Senato risultava in missione...'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Io mai mi permetterei di giudicare le ferie di Salvini. Avrebbe fatto migliore figura se a fine luglio quando era in ferie a Miliano Marittima non si fosse messo in missione al Senato...". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta provocando la reazione di Matteo Salvini che ha cercato di ribattere. "Lei non conosce la buona educazione, perché io l'ho fatta parlare senza interrompere", ribatte Renzi.